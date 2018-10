Paulo Dentinho abandona a direção de informação da RTP

Depois de sete meses em funções, e na sequência de um post no Facebook, o jornalista colocou o lugar à disposição. A administração da estação pública aceitou

Paulo Dentinho vai deixar a direção de informação da RTP, avança o jornal “Público”. O jornalista colocou esta quarta-feira o lugar à disposição e a administração da estação pública, liderada por Gonçalo Reis, aceitou. A continuidade do agora ex-diretor estava a tornar-se complicada depois de alguma contestação dentro da redação.

Nos últimas dias, o conselho de redação da RTP reuniu-se várias vezes. Em causa estava um post de Dentinho no perfil pessoal no Facebook em que, embora sem nunca referir o nome de Cristiano Ronaldo, referia existirem “violadas de primeira, de segunda categoria e de terceira”. Depois de ter ganho alguma dimensão mediática, foi apagado.

A publicação terá sido motivo de reprovação por parte do conselho de redação da RTP e, segundo noticiou o jornal “Público” na terça-feira, Paulo Dentinho considerou que havia um “possível complô contra si envolvendo elementos” do canal e do site Vox Pop TV, o primeiro a noticiar a publicação do post polémico no Facebook.