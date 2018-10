Diretor de informação da RTP põe lugar à disposição após post no Facebook sobre Ronaldo

Paulo Dentinho disse esta semana que havia um complô contra si dentro da estação pública

Paulo Dentinho, diretor de informação da RTP, colocou o lugar à disposição, noticiou esta quarta-feira à noite o ECO. A decisão está relacionada com um texto que o jornalista publicou há dias no perfil pessoal no Facebook sobre a acusação de violação a Cristiano Ronaldo.

A publicação digital, que cita várias fontes próximas do canal, acrescenta que ainda não é certo se Dentinho vai mesmo abandonar o cargo que assumiu há sete meses. Nem o presidente do conselho de administração da RTP, Gonçalo Reis, nem fonte oficial da estação pública quiseram comentar a notícia.

No seguimento da acusação de violação a Cristiano Ronaldo, Paulo Dentinho fez um post no seu perfil pessoal no Facebook, embora sem nunca referir o nome do capitão da seleção nacional, em que referia existirem “violadas de primeira, de segunda categoria e de terceira”. O post acabou por ganhar alguma dimensão mediática e, entretanto, foi apagado.

A publicação terá sido motivo de reprovação por parte do conselho de redação da RTP e, segundo noticiou o jornal “Público”, na terça-feira, Paulo Dentinho considerou que havia um “possível complô contra si envolvendo elementos” do canal e do site Vox Pop TV, o primeiro a noticiar a sua publicação no Facebook.