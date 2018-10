Incêndio em cobertura de edifício leva à evacuação de prédio em Lisboa

Incêndio deflagrou no número 23 da rua Ferreira Lapa, afetando a cobertura do edifício

Um incêndio deflagrou nesta terça-feira na cobertura de um prédio na freguesia de Santo António, em Lisboa, levando à evacuação do edifício, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), adiantando que o fogo foi entretanto extinto.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 21h08 e as chamas foram extintas pouco antes das 22h00.

O incêndio deflagrou no número 23 da rua Ferreira Lapa, afetando a cobertura do edifício, adiantaram os bombeiros, que mobilizaram 40 operacionais e 12 viaturas para o local. Segundo a fonte do RSB, "não há registo de feridos", mas o edifício teve de ser evacuado.

Fonte da PSP de Lisboa confirmou à agência Lusa que o incêndio começou na cobertura do edifício no número 23 daquela rua e que alastrou também à cobertura do número 21, com as autoridades a retirarem as pessoas do local.

"Os dois prédios foram evacuados como medida de precaução. Não temos registo de feridos, mas as pessoas foram retiradas por uma questão de segurança", disse fonte da PSP. Segundo a mesma fonte, ainda não existia pelas 22h15 informação se as pessoas vão voltar às suas habitações. "Não sabemos ainda se vão poder voltar. A situação terá de ser avaliada mais tarde", acrescentou.