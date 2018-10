Ex-porta-voz da PJ Militar subalugava casa das Forças Armadas no Airbnb

Vasco Brazão, ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar, encontra-se detido no âmbito da investigação sobre a recuperação do armamento furtado em Tancos

Vasco Brazão, antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar, subalugava um apartamento das Forças Armadas na plataforma de alojamento local Aribnb. A notícia foi avançada na noite desta terça-feira pela TSF, que teve acesso a um relatório do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA). O militar, que atualmente se encontra detido no âmbito da investigação ao aparecimento das armas de Tancos, era o responsável por alugar a casa a turistas estrangeiros.

A casa na Rua Aliança Operária, em Lisboa, que pertence ao IASFA, estava arrendada ao filho do major Vasco Brazão, que quando confrontado com o subaluguer da habitação, remeteu explicações para o pai. "O Instituto de Ação Social das Forças Armadas recebeu uma denúncia de que um fogo habitacional arrendado ao Senhor Vasco de Almeida Esteves Cavaleiro Brazão (filho do Major Vasco Cavaleiro Cunha Brazão), para habitação própria, na Ajuda, estava a ser utilizado para alojamento local, com violação da finalidade constante do respetivo contrato", lê-se na nota do Ministério da Defesa, citada pela TSF.

A denúncia foi apresentada por dois moradores do prédio. O filho do major já se comprometeu a entregar o apartamento até ao fim do mês de outubro enquanto o IASFA está a avaliar se pede uma indemnização pelo aluguer ilegal.