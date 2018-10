Beja. Dois homens desaparecidos na barragem do Pisão

O alerta para o desaparecimento foi dado por familiares e amigos cerca das 02h00 de hoje, de acordo com fonte do CDOS de Beja

Dois homens estão desaparecidos desde as 02h00 desta madrugada na barragem do Pisão, na freguesia de Beringel, no distrito de Beja, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O alerta para o desaparecimento foi dado por familiares e amigos cerca das 02h00 desta madrugada de terça-feira, de acordo com fonte do CDOS de Beja.

“O alerta foi dado depois de terem sido encontradas as roupas e os telemóveis dos dois homens de nacionalidade romena junto às margens da barragem”, disse a fonte.

No local estiveram elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos Bombeiros Voluntários de Beja, mas as buscas foram suspensas às 04h30 e deverão ser retomadas ainda durante a manhã.