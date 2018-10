A vacina que beneficia doentes oncológicos e contribui para uma melhor saúde pública

Conheça as opiniões dos grandes protagonistas da conferência “Novas Fronteiras da Saúde — Do Saber à Investigação”, promovida pelo Expresso e pela Tecnimede

A investigação tem que estar "em primeiro lugar" diz Amílcar Falcão, vice-reitor da Universidade de Coimbra

Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, quer garantir que o financiamento público é utilizado para "problemas que são de todos nós"

"As empresas trabalham com a academia e a academia com as empresas", garante Maria do Carmo Neves, CEO da Tecnimede

Teresa Cruz, investigadora da Universidade de Coimbra, fala da importância de "sinalizar o doente"