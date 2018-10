Portugueses querem intervir mais na Saúde

Inquérito revela que a maioria dos cidadãos deseja uma maior participação nas políticas relativas aos cuidados assistenciais

DR

É a confirmação do que se vai notando: "A maioria dos portugueses defende que a sociedade deve ter um papel mais ativo no que diz respeito à Saúde", revela a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. A conclusão resulta de um inquérito realizado no âmbito do projeto "3F - Financiamento, Fórmula para o Futuro", que será apresentado na próxima quarta-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Segundo os promotores, a conclusão do inquérito vai ao encontro de recomendações que vários peritos fizeram no âmbito do projeto 3F, para reduzir o desperdício e promover a inovação no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Entre as conclusões do trabalho, realizado ao longo de um ano e também com apresentação marcada esta semana, pode ler-se que "o cidadão é o elemento central da prestação de cuidados", logo "é importante a sua envolvência na definição da política de Saúde". Faltam agora mais mecanismos para que a intervenção seja efetiva e eficaz.

O projeto "3F", com os apoiados da Roche e IQVIA, reuniu um conjunto de especialistas de diferentes áreas "para analisarem o modelo atual de financiamento dos hospitais portugueses, promover a discussão de potenciais soluções de financiamento com vista à criação de valor para os doentes, assim como desenvolver projetos-piloto com hospitais, de forma a testar a exequibilidade das soluções encontradas", explicam os administradores hospitalares.

Além da maior intervenção da população, os peritos recomendam o reforço do papel dos cuidados primários; a interligação dos cuidados primários, secundários e continuados; o desenvolvimento da rede de suporte ao doente; novos sistemas de informação como suporte à gestão e à prática clínica; a medição de resultados como motor da melhoria dos cuidados prestados; a transparência e a comparação de resultados entre instituições; autonomia e responsabilização da gestão hospitalar ou um novo modelo de alocação de recursos financeiros para a Saúde, por exemplo.

"O projeto 3F materializa a vontade do sector em apresentar respostas concretas para o financiamento e a necessidade de reestruturar o modelo de prestação de cuidados, com vista a melhorar a experiência e corresponder às expectativas dos doentes e das suas famílias", explica Alexandre Lourenço, presidente da associação dos administradores hospitalares.