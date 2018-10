Incêndios. Tutela diz que recomendações de peritos sobre serra de Sintra foram aplicadas

O Ministério do Ambiente garantiu esta segunda-feira que muitas das recomendações feitas este ano por peritos europeus que analisaram a Serra de Sintra e avaliaram o risco de incêndio foram aplicadas, dando como exemplo a gestão de combustíveis.

"Relativamente ao trabalho desenvolvido com os peritos da Comissão Europeia, muitas das recomendações foram efetuadas no presente ano, nomeadamente a gestão de combustíveis nalguns pontos estratégicos, o programas aldeias seguras, as rotas de fuga e os exercícios de simulação", indicou o Ministério do Ambiente.

Questionada pela agência Lusa a propósito do relatório elaborado por peritos da Comissão Europeia, que, segundo o jornal Público, já tinham alertado este ano para a "extrema vulnerabilidade desta área protegida", a tutela diz que a identificação daquela zona como área crítica "já tinha sido avançada na priorização das ações a desenvolver". Segundo o Público, o relatório destes peritos foi entregue ao secretário de estado das Florestas, bem como aos presidentes do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), da Parques Sintra-Monte da Lua e ao responsável pela estrutura de missão dos fogos rurais.

Entre as medidas tomadas pelo ICNF na Serra de Sintra e em Cascais, a tutela destaca a "beneficiação de 25 quilómetros de rede viária florestal", a gestão de combustível em vários quilómetros junto a estradas e a "gestão de combustível vegetal em mosaicos e na rede secundária, num total de 63 hectares".

"Até ao momento já foi realizada em cerca de 41 hectares, tendo os trabalhos sido suspensos durante a época crítica, devendo ser retomadas a partir de 15 de outubro. Os mosaicos de gestão de combustível foram realizados na área gerida pelo ICNF (Perímetro Florestal de Serra de Sintra, nos locais considerados estratégicos por peritos estrangeiros)", acrescenta a resposta.

O Ministério do Ambiente indica também que está igualmente prevista "a realização de mais 32 quilómetros de gestão de combustíveis em zonas privadas". Além das ações realizadas, acrescenta, "em 2017 foi estabelecido um protocolo entre o ICNF e Parques Sintra Montes da Lua, para gestão dos Perímetros Florestais da Serra de Sintra e da Penha Longa".

Diz ainda que já se concretizou com a Câmara Municipal de Cascais um protocolo de gestão para a área do perímetro florestal da Peninha e que está igualmente "em fase final o estabelecimento de igual protocolo entre o ICNF e a Câmara Municipal de Cascais, para gestão de outros Perímetros Florestais (concelho de Cascais)".

Um incêndio destruiu no passado fim de semana parte da serra de Sintra, distrito de Lisboa, alastrando também ao concelho de Cascais. O fogo provocou 21 feridos ligeiros e obrigou a retirar cerca de 300 pessoas do parque de campismo de Cascais e outras 47 de suas casas.