Manchas de chamas: as imagens e os vídeos nas redes sociais do grande incêndio em Sintra e Cascais

Há mais de meio milhar de bombeiros a combater o incêndio que deflagrou já depois das 22h deste sábado, em Sintra. Há localidades evacuadas e os vídeos de moradores colocados nas redes sociais mostram manchas de chamas já perto de algumas zonas habitacionais

Há mais de 500 bombeiros a combater o fogo que começou esta noite a consumir a serra de Sintra e que chegou entretanto ao concelho de Cascais. Basílio Horta, presidente da câmara local, pediu à população que confie nos "nossos bombeiros".

Já há populações a serem retiradas das suas casas e o presidente da câmara municipal de Cascais, Carlos Carreiras, explicou que a Praia do Guincho seria um dos locais a evacuar. Por volta das duas da manhã, o autarca publicou na sua página no Facebook uma mensagem em que afirma estar "na linha da frente para garantir que tudo será feito para manter as nossas gentes em segurança".

Entretanto a GNR cortou a estrada EN-247, que liga Malveira da Serra ao Cabo da Roca, e já chegaram a Sintra corporações de bombeiros de Setúbal, Setúbal e Leiria. Os ventos, segundo os relatos que vão chegando do local, parecem “ciclónicos”.

A página do Facebook “Incêndios Activos” publicou alguns vídeos nos quais se pode ver uma enorme mancha de chamas.

Um outro utilizador do Twitter, que se encontra no seu carro a tentar sair da zona, também partilhou imagens do que neste momento é o cenário na serra de Sintra.