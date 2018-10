Incêndio em Sintra: vento deve continuar norte-sul e a empurrar chamas para o mar

O vento em Sintra, na freguesia de Colares, vai continuar a soprar no sentido norte-sul, pelo menos até meio da noite deste domingo, segundo as previsões meteorológicas. Ou seja, caso as chamas se mantenham, devem continuar a avançar em direção ao mar

O incêndio que deflagrou na noite de sábado e se intensificou no início da madrugada deste domingo deve continuar a avançar na direção do mar, caso se mantenha a direção do vento que consta nas previsões meteorológicas.

Prevê-se que entre as 22h de sábado e a mesma hora de domingo o vento na zona de Colares, na Serra de Sintra, sopre na direção norte-sul.

A única oscilação, um pouco para noroeste, deve ocorrer entre as 16h e as 19h, de acordo com as informações que constam no site Windguru e, também, nas previsões oficiais do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

À hora a que o incêndio deflagrou, por volta das 22h30, porém, as previsões davam conta de que as rajadas de vento poderiam atingir os 28 nós - o equivalente a cerca de 50 quilómetros por hora.

Prevê-se que tanto a velocidade do vento como das rajadas decresçam até às 22h de domingo.