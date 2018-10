Militares a patrulhar, "vento quase ciclónico", casas atingidas, famílias a fugir: grande incêndio em Sintra e Cascais

Um incêndio deflagrou na Serra de Sintra, a cerca de 40 quilómetros de Lisboa, pelas 22h30 de sábado. As chamas mobilizaram mais de 600 operacionais e 170 viaturas, de acordo com o site da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Não há, até ao momento, meios aéreos destacados para o local - que não podem operar durante a noite.

O Expresso testemunhou no local que há militares a patrulhar a zona e já houve entretanto casas atingidas, nomeadamente na zona da Malveira da Serra. Foi entretanto montado um perímetro de segurança em torno dos monumentos nacionais e património da UNESCO. Há também um conjunto de locais que tiveram de ser evacuados devido ao avançar das chamas.

No cimo da aldeia da Atalaia, junto à estrada nacional 247 (que é a única saída), há vários carros com pessoas a dormir. Junto às casas, há muitas famílias a pôr as malas no carro e a partir,

Os reforços para combater as chamas chegaram de vários zonas do país, nomeadamente centro e Alentejo. As chamas localizam-se no Parque Nacional de Sintra-Cascais, sobretudo perto do Convento da Peninha, o ponto mais alto da serra, no lado oeste, na freguesia de Colares. Em declarações à SIC Notícias, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, afirmou que espera ter o fogo controlado até ao início da manhã deste domingo.

"Há um vento quase ciclónico, muitíssimo forte. O incêndio está a descer rapidamente pela serra, está a empurrar para o mar, portanto, a chegar a Cascais. Se o vento não mudasse, seria provável que se dirigisse ao mar", disse Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra, ao telefone com o mesmo canal.

O autarca informou que as chamas avançaram em direção ao concelho de Cascais: "O vento levou o incêndio serra abaixo".

Antes, à "CM TV", Basílio Horta informou que estavam "cerca de 400 pessoas" a lutar contra o fogo, embora sublinhasse que "o problema", à altura - cerca das 00h30 -, era não existirem meios aéreos para o combate às chamas. Refira-se que os meios aéreos não podem operar durante a noite.

O presidente do concelho informou que a área onde as chamas se localizam é composta, sobretudo, "por mato e acácias".

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, já esteve reunido com Basílio Horta no edifício da Câmara de Sintra.

O vento tem sido o principal obstáculo ao combate às chamas. As previsões para a madrugada de domingo dão conta de que as rajadas de vento poderão atingir os 50 quilómetros por hora, soprando de norte para sul.

O último incêndio de grandes dimensões na Serra de Sintra foi registado em 1966. Durou seis dias, entre 6 e 12 de setembro, e causou a morte a 25 pessoas.