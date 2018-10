Edgar Morin em Portugal

Congresso internacional celebra o pensamento do Padre Manuel Antunes no seu centenário. Marcelo encerra

Edgar Morin visitará Lisboa, a 2 de novembro, para “pensar o mundo” a partir da visão do Padre Manuel Antunes. O filósofo francês discursará na abertura do congresso internacional “Repensar Portugal, a Europa e a Globalização”, que terá lugar na Sala do Senado da Assembleia da República. Entre os demais oradores contam-se Pierre Antoine Fabre, Eduardo Lourenço, José Pacheco Pereira, Frei Bento Domingues, Jean-Gabriel Ganascia, Nélida Pinõn e Rui Tavares. Ao todo são mais de uma centena de oradores nacionais e estrangeiros que irão refletir sobre os “temas e problemas do nosso país, em articulação com as grandes questões da Europa”. Depois da sessão inaugural, os trabalhos prosseguem na Sertã, vila onde nasceu o homenageado (a 3 e 4 de novembro), e na Fundação Gulbenkian (a 5 e 6 de novembro). O Presidente marca presença no encerramento. Inscrições já a decorrer.