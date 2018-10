Peritos da ONU apresentam na segunda-feira relatório sobre alterações climáticas

O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), que está reunido em Incheon, Coreia do Sul, vai apresentar na segunda-feira um relatório especial sobre as metas definidas para a limitação do aquecimento global.

A meta é limitar o aquecimento global a 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais. Cerca de 570 representantes de 135 países participam na reunião, que começou na segunda-feira, destinada a rever e aprovar a adoção do relatório especial "Aquecimento Global de 1,5ºC".

O documento foi encomendado pela ONU após o Acordo de Paris sobre combate às alterações climáticas, alcançado em 2015, quando os signatários (praticamente todos os países do mundo) se comprometeram a tomar medidas para conter o aumento da temperatura global nos dois graus acima dos valores pré-industriais e preferencialmente conseguir que essa limitação fique nos 1,5 graus celsius.

O aumento da temperatura global está estimado em mais de um grau acima das registadas em 1850, antes do avanço da industrialização, e a generalidade dos estudos indica que uma subida superior a 1,5 graus pode levar ao desaparecimento de arquipélagos e de zonas costeiras mais expostas à subida do nível do mar.

O relatório que será apresentado na segunda-feira, tido como uma espécie de guia para o combate às alterações climáticas, deverá ser usado como base para as discussões da 24.ª cimeira do clima (COP24), que se realiza em Katowice, na Polónia, em dezembro. Tem sido sugerido que a limitação das temperaturas só pode acontecer com ações rápidas e que as metas de Paris não são suficientes.