Falha no 112 afeta centrais do INEM em todo o país

Uma falha nos telefones e sistema informático do 112 afetou esta quinta-feira à noite as centrais do INEM em todo o país, segundo apurou o Expresso.

Houve “falhas na georeferenciação das chamadas e nos fluxos de triagem” dos casos, o que obrigou o 112 a “passar as chamadas para números de telemóveis e a fazer os registos à mão”.

A primeira falha terá ocorrido no CODU de Lisboa (Centro de Orientação de Doentes Urgentes), às 23h18, afetando depois os restantes três centros regionais.

Fonte da Direção Nacional da PSP confirmou a avaria mas esclareceu que não terá afetado todos os CODU. Às 00h28, a situação já se encontrava “estável”, disse a mesma fonte.