Associação ZERO questiona construção do novo aeroporto e pondera ação judicial ao Governo

A associação ZERO questiona a construção do novo aeroporto e lembrou a necessidade de uma Avaliação Ambiental Estratégica, não descartando a hipótese de instaurar uma ação judicial ao Governo.

Em comunicado desta quinta-feira, a ZERO esclarece que “não está a favor ou contra nenhuma das opções de localização” do novo aeroporto, seja a Base Aérea n.º 6, no Montijo, ou o Campo de Tiro de Alcochete, no distrito de Setúbal, mas defende a necessidade de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), em vez de um Estudo de Impacto Ambiental.

“A ZERO quer uma discussão estratégica e não decisões ilegais e precipitadas com prejuízos graves para as populações e para o ambiente”, frisa a nota.

Já em 21 de agosto, a associação tinha enviado uma queixa à Comissão Europeia contra o Estado Português por causa da construção do novo aeroporto, alertando para a necessidade de se fazer um estudo mais exaustivo e rigoroso.

Nesta ocasião, explicou que a tipologia do projeto aeroportuário tem características que obrigam a uma AAE, de acordo com a legislação nacional e europeia, tais como a sua dimensão, a localização perto de áreas protegidas e por ser suscetível de ter efeitos significativos no ambiente.

Caso o Estado não considere a opção, a ZERO avança que “não descarta a possibilidade de recorrer aos tribunais nacionais”, encontrando-se neste momento “a estudar a instauração de uma ação judicial”.

De forma a demonstrar importância de uma AAE, a associação levanta dez questões sobre o futuro das infraestruturas aeroportuárias no país e os impactos que terão para os territórios, populações e ambiente.

Em relação à opção Portela + Montijo, a ZERO refere que o aeroporto Humberto Delgado não permite respeitar os limites de ruído fixados na legislação nacional e recomendados pela Organização Mundial de Saúde.

“Os residentes e trabalhadores na linha de aproximação e descolagem do aeroporto estão dispostos a suportar por mais 40 anos mais movimentos que os atuais, face ao previsível aumento de tráfego aéreo associado à expansão da infraestrutura?”, questiona.

No mesmo sentido, a associação pergunta se as regiões mais afetadas na Margem Sul do Tejo por esta construção, como o Lavradio, no Barreiro, e a Baixa da Banheira, na Moita, distrito de Setúbal, “estão conscientes da introdução de uma nova e forte fonte de ruído como fator de perturbação”.

Além disso, a associação questiona o Governo se, em ambos os casos, está disposto a “impor restrições totais de voos durante períodos críticos, como o período da noite”.

Apesar de o Governo ter manifestado recentemente que a construção do novo aeroporto no Montijo está em meios de se tornar “irreversível”, ainda não foi apresentado nenhum estudo e, por isso, a ZERO questiona sobre quais os impactos e custos que a opção terá para o consórcio gestor e para o Estado.

Os riscos de proximidade à Zona de Proteção Especial e à Reserva Natural do Estuário do Tejo também são considerados pela associação, que interroga: “Que problemas existirão ao nível do impacto na avifauna e do risco para a operação aeronáutica?”.

A ZERO quer saber ainda que impactos terá o projeto no território a médio e longo prazo, a nível de desenvolvimento urbanístico, turístico e logístico e será compatível com o objetivo do Governo de ter um país neutro em carbono até 2050.