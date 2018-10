Apagão no centro do Porto com resolução à vista

Avaria num cabo de média tensão provocou um apagão na Rua Gonçalo Cristovão e toda a zona envolvente. Equipa técnica da EDP já se encontra no local e prevê que a reposição de energia seja total dentro em breve

A rua Gonçalo Cristovão, no centro do Porto, e as artérias em redor ficaram, esta quinta-feira sem energia elétrica durante mais de uma hora, devido a uma avaria num cabo de média tensão. A assessoria da EDP garante que o problema já se encontra resolvido em toda a rua Gonçalo Cristovão, onde se encontra sedeado o "Jornal de Notícias".

A previsão da EDP é que a reparação da avaria esteja concluída dentro de meia hora. A áera afetada combina residências, comércio e serviços.