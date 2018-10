Prisão domiciliária para investigador da PJM

Major Vasco Brazão é o nono arguido no caso de Tancos. Foi ouvido durante toda a terça-feira

O major Vasco Brazão, ex-porta voz da Polícia Judiciária Militar (PJM), ficou em prisão domiciliária sem pulseira electrónica. O militar é o nono arguido do caso da descoberta das armas de Tancos.

Durante todo o dia de terça-feira, o investigador da PJM foi ouvido no tribunal de instrução criminal no Campus da Justiça. À saída do interrogatório, o seu advogado Ricardo Sá Fernandes afirmou que considera esta uma medida equilibrada e que não vai recorrer.

O militar é suspeito de ter participado na operação de cobertura da entrega do arsenal roubado em Tancos em junho do ano passado.

Na sua página do Facebook escreveu sobre o caso, a poucos dias de ser ouvido e quando se encontrava na República Centro-Africana em missão com as tropas portuguesas. Afirmou estar “arrependido mas de consciência tranquila” e mostrou apoio incondicional ao então diretor da PJM, o coronel Luís Vieira, que se encontra em prisão preventiva no âmbito da mesma operação.

A Operação Húbris tem nove arguidos.