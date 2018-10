Onze empresas e agência da Índia querem investir na base espacial dos Açores

Pelo menos 11 empresas e a agência espacial da Índia (ISRO) já manifestaram o seu interesse no concurso público internacional para a conceção, instalação e operação de uma base espacial em Malbusca, na ilha de Santa Maria, no Açores, soube o Expresso no Congresso Internacional de Astronáutica em Bremen (Alemanha).

Os interessados incluem algumas das maiores empresas espaciais do mundo como a OHB, a maior da Alemanha (1000 milhões de euros de vendas anuais), o consórcio franco-italiano Thales Alenia Space e a americana Northrop Grumman. As portuguesas Lusospace, CEIIA (Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto), Omnidea/RTG, Deimos Engenharia (do grupo espanhol Elecnor Deimos) e Edisoft (do grupo Thales Alenia Space) também vão concorrer, tal como a britânica Orbex (onde a Deimos é um dos acionistas) a italiana Avio e a espanhola PLD.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior confirmou aos jornalistas portugueses em Bremen a participação destas empresas e da ISRO no concurso internacional, que foi apresentado publicamente por Manuel Heitor num auditório com um nome curioso – CCB – onde estavam mais de cem representantes de empresas e agências espaciais de todo o mundo, bem como jornalistas dos principais media da área do Espaço. Manuel Heitor estava acompanhado por Paulo Ferrão, presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e por Francisco Wallenstein, da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço (EMA-Space).

Manuel Heitor disse nesta apresentação que a ilha de Santa Maria apresentava vantagens únicas na Europa para a instalação de um base espacial para pequenos lançadores (foguetões) e pequenos satélites, um mercado emergente a nível mundial: a sua localização estratégica a meio do Atlântico, entre a Europa, a América e África, permitindo trajetórias de lançamento sobre o mar sem obstáculos ou zonas povoadas, para órbitas polares e heliossíncronas (que acompanham a luz do Sol), que são as de maior interesse comercial; a maior proximidade ao Equador relativamente aos projetos europeus concorrentes (Escócia, Suécia, Noruega), o que permite poupanças de energia nos lançamentos; o clima (Santa Maria é a única ilha dos Açores com clima mediterrânico); e os incentivos ao investimento existentes ou que vão ser criados.

(Notícia em desenvolvimento)

* O jornalista viajou a convite da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)