Nobel da Física premeia “ferramentas feitas de luz”

Academia Sueca distinguiu Arthur Ashkin e a dupla Gerard Mourou e Donna Strickland

O prémio Nobel da Física 2018 foi esta terça-feira atribuído ao norte-americano Arthur Ashkin e a segunda metade, em conjunto, ao francês a Gérard Mourou e à canadiana Donna Strickland, pelas suas invenções no campo da física do laser.

“O prémio deste ano é sobre ferramentas feitas de luz”, começou por anunciar o responsável da Real Academia Sueca das Ciências, antes de identificar os galardoados.

No caso de Arthur Ashkin, é distinguido o trabalho ligado ao desenvolvimento de "pinças ópticas e a sua aplicação aos sistemas biológicos", enquanto Mourou e Strickland se dedicaram a um “método para gerar impulsos óticos ultra-curtos de alta intensidade”.

O prémio Nobel da Física, com um valor pecuniário de nove milhões de coroas (870 mil euros), é o segundo destes galardões a ser anunciado, seguindo-se, nos próximos dias, os da Química, da Paz e da Economia.

Na segunda-feira, o Nobel da Medicina foi atribuído ao norte-americano James P. Allison e ao japonês Tasuku Honjo pelas suas descobertas sobre o papel do sistema imunitário no tratamento do cancro.