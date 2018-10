Combate a fogo em Trancoso evolui favoravelmente

O combate ao fogo em Aldeia Nova, no concelho de Trancoso, no distrito da Guarda, está a "evoluir favoravelmente", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Pelas 10h, a fonte do CDOS referiu que o incêndio, com uma frente ativa, estava "80% dominado".

No combate às chamas, que atingem uma área de mato, estavam envolvidos 168 homens, auxiliados por 49 viaturas.

O CDOS indicou ainda à Lusa que estava a atuar um meio aéreo, em ações de reconhecimento.

Durante a madrugada, duas das três frentes ativas foram dominadas pelos operacionais no terreno.

Um bombeiro da Guarda e outro da Força Especial de Bombeiros ficaram feridos durante as operações.

"Um deles foi ao centro de saúde e não tinha nada de relevante. O outro tem uma fratura num dos membros inferiores e está em observação no Hospital distrital da Guarda", explicou o CDOS.

"Recebemos o alerta para o incêndio às 21h33 em Aldeia Nova, concelho de Trancoso. Trata-se de um incêndio que lavra numa zona de mato e pinhal", disse a fonte.