Suspeitos do homicídio de Luís Grilo ficam em prisão preventiva

Os dois suspeitos da morte do triatleta Luís Grilo - a mulher deste, Rosa Grilo, e o seu alegado cúmplice e amante, António Joaquim - vão ficar em prisão preventiva, apurou o Expresso.

As medidas de coação aplicadas aos dois suspeitos ficam assim definidas na sequência de um interrogatório que se prolongou até à manhã deste sábado, no tribunal de Vila Franca de Xira, onde chegaram sob o olhar de populares que os insultaram e vaiaram.

Tanto Rosa Grilo como António Joaquim foram detidos na quarta-feira à noite pela Polícia Judiciária, suspeitos do homicídio do triatleta Luís Grilo, que desapareceu a 16 de julho e cujo corpo acabaria por ser encontrado em avançado estado de decomposição a 24 de agosto, numa estrada de terra batida em Avis a mais de 130 quilómetros de sua casa, situada em Vila Franca de Xira. A mulher foi a responsável por dar o alerta do desaparecimento e chegou a dizer à polícia que Luís Grilo teria saído de casa, na tarde de 16 de julho, para fazer um treino de ciclismo - uma versão que desde logo levantou suspeitas junto do treinador do triatleta.

A Polícia Judiciária acredita que Luís Grilo foi morto com um tiro na cabeça, ainda no dia 15 de julho, e que o homicídio terá sido planeado pela sua mulher e o alegado amante desta. Por isso mesmo, como revela o Expresso deste sábado, a PJ nunca disse à viúva da vítima que sabia que a morte fora provocada por uma bala, para evitar que esta se desfizesse da arma do crime - uma pistola registada em nome de António Joaquim, funcionário do ministério da Justiça.

Segundo explicou a PJ, as motivações do crime terão sido de ordem passional, uma vez que Rosa Grilo mantinha uma relação extraconjugal com António Joaquim, mas também financeira, com o objetivo de herdar os bens do marido e ficar com o dinheiro de um seguro de vida.