Marcelo condecora Nova School of Business and Economics, a escola “mais exigente e rigorosa” que conheceu

Entre os mais de seis mil convidados presentes na inauguração oficial do campus da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), no concelho de Cascais, estavam ex-ministros, ministros, deputados, empresários, atuais e ex-alunos, reitores, presidentes de faculdades e docentes. Mas as atenções também estavam voltadas para dois dos mais famosos antigos professores da escola – Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa. Por razões óbvias, mas também por causa da mais recente polémica em torno da não recondução de Joana Marques Vidal no cargo de Procuradora-geral da República.

Cavaco Silva chegou antes, mas acabou por abandonar a inauguração poucos minutos depois de Marcelo Rebelo de Sousa entrar. Um compromisso familiar obrigava-o a ausentar-se, chegou a explicar aos jornalistas. Cumprimentaram-se, mas o ex-Presidente da República não ouviu a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, que fez questão de distinguir o seu antecessor no discurso que fez. Para assinalar que, tal como outros “mestres”, Cavaco Silva, “o primeiro Presidente da República de Portugal economista e o mais duradouro primeiro-ministro”, foi um dos que viveu e deu aulas na “grande escola que é a Nova SBE”.

Sobre as críticas que Cavaco fez a propósito da não recondução da PGR – o ex-chefe de Estado chegou a comentar que essa foi a decisão “mais estranha” do Governo da “gerigonça”, sendo certo que a palavra final é do Presidente da República - Marcelo não quis fazer comentários à saída, assegurando que a relação entre ambos “está ótima”. “Falámo-nos, como sempre, muito bem”.

Na sua intervenção as palavras foram todas de elogio para o “passado riquíssimo e a capacidade de sonhar, projetar e construir o futuro” da escola e que levaram Marcelo a condecorar a Nova SBE com o título de Membro Honorário da Ordem de Instrução Pública.

“Tendo ensinado em muitas escolas, a começar na minha de origem, foi esta a mais exigente e rigorosa que pude conhecer numa carreira que está a chegar ao fim”, declarou Marcelo, que foi professor catedrático convidado naquela escola durante a década de 90.

A visita ao campus de 70 mil metros quadrados, quase em cima da praia de Carcavelos e com ligação direta ao areal, tinha sido feita na véspera. “Tudo excecional”, descreveu, lembrando que quando o projeto nasceu nem todos acreditavam ou aplaudiam a ideia. “Ao início foi considerada uma obra heterodoxa na localização, na envergadura financeira, na vontade de combinar rigor no ensino e na pesquisa com a qualidade de vida e o lazer. Houve mesmo quem dissesse que corria o risco de se tornar numa escola de surf. A mim não me complexava nada essa ideia, Sempre compatibilizei a academia com o surf e o bodyboard”.

O contributo dos privados para uma escola pública

O novo campus da NOVA SBE foi construído com base numa campanha inédita de recolha de fundos privados por parte de uma escola pública. Pedro Santa-Clara, professor da faculdade e presidente da Fundação Alfredo de Sousa, responsável pela concretização de um projeto nascido no auge da crise financeira, recordou como iniciou em 2013 uma “carreira de pedinchice” e de “promotor imobiliário”, batendo à porta de centenas de empresas e possíveis doadores.

O projeto convenceu a Câmara de Cascais a ceder o terreno, 46 empresas a contribuírem com 40 milhões de euros – o Santander, a Jerónimo Martins e a família Soares dos Santos estão entre os primeiros – e mais de 1500 pessoas, a maioria ex-alunos mas não só, a doarem 6 milhões de euros. O objetivo é chegar aos 50 milhões.

Além do financiamento, várias das empresas passam a ter o seu nome inscrito em diversas estruturas do campus, mas também a desenvolver projetos em conjunto com a escola.

“O sentimento de gratidão é profundo, só ultrapassado pelo sentimento de dever. A escola reassume hoje o compromisso com o futuro e os jovens de Portugal, com o talento e conhecimento que queremos inspirar e com o impacto e a esperança que queremos gerar”, salientou o diretor da Nova SBE, Daniel Traça.

O campus foi inaugurado oficialmente este sábado, mas as aulas para os três mil alunos de 74 nacionalidades diferentes que o frequentam já começaram. O objetivo é duplicar a população estudantil nos próximos anos.