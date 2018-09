Tancos. Diretor da Polícia Judiciária Militar vai recorrer de prisão preventiva

Advogado de Luís Vieira disse que na segunda-feira vai pedir os autos e que depois recorrerá da decisão

O advogado do diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) disse nesta sexta-feira que vai recorrer da decisão de prisão preventiva decretada ao seu cliente, no âmbito da investigação da recuperação de armas de Tancos.

"Não estava à espera [da decisão], pelo interrogatório que foi feito ao meu constituinte e pela convicção que mantenho de que está inocente", disse aos jornalistas Rui Baleizão, à porta do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa. O advogado adiantou que na segunda-feira vai pedir os autos e que depois recorrerá da decisão.

O TIC de Lisboa decretou hoje prisão preventiva para o diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, e para um civil. Um comunicado do TIC adianta que os restantes seis arguidos ficam em liberdade, embora sujeitos a termo de identidade e residência, suspensão do exercício de funções, proibição de contacto com os coarguidos e com quaisquer militares das Forças Armadas, da GNR e elementos da Polícia Judiciária Militar.