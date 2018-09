Operação Marquês. Ivo Rosa foi o nome sorteado e vai liderar a fase de instrução do processo

A Operação Marquês tem 28 arguidos e conta com José Sócrates, Ricardo Salgado, Zeinal Bava, Armando Vara e Henrique Granadeiro como protagonistas. O ex-primeiro-ministro está acusado de 31 crimes de corrupção passiva, falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais

Nuno Fox

Ivo Rosa foi o juiz sorteado para liderar a fase de instrução da Operação Marquês. O sorteio informático teve lugar às 16 horas no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC). Carlos Alexandre, o outro candidato e um juiz que participou na fase de inquérito, fica pelo caminho.

A Operação Marquês tem 28 arguidos e conta com José Sócrates, Ricardo Salgado, Zeinal Bava, Armando Vara e Henrique Granadeiro como protagonistas. O ex-primeiro-ministro está acusado de 31 crimes de corrupção passiva, falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

A instrução do processo é uma fase decisiva, pode ler-se no Expresso Curto desta sexta-feira, porque é a primeira vez que os indícios recolhidos pelo MP são apresentados a um juiz que terá de decidir se têm força suficiente para levar os acusados a julgamento.

Ivo Rosa, colega de Carlos Alexandre no TCIC, não teve qualquer intervenção neste caso. Quando comparados, Ivo Rosa afasta-se de Alexandre na proximidade ao Ministério Público. Em julho, por exemplo, Ivo Rosa invalidou buscas à casa do ex-ministro Manuel Pinho e arrasou a investigação do MP, conta este artigo do Expresso.