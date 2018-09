Mau tempo. Chuva intensa provoca inundações em Chaves

A chuva intensa que caiu nesta quinta-feira à noite em Chaves, no distrito de Vila Real, provocou algumas inundações momentâneas em artérias da cidade, com constrangimentos no trânsito, disse fonte da proteção civil municipal. Chaves foi atingido por uma trovoada, acompanhada de granizo e chuva forte, que caiu durante algum tempo, acumulando em algumas ruas da cidade e provocando constrangimentos na circulação automóvel.

Os meios da proteção civil foram de imediato mobilizados e, segundo a fonte, a situação ficou rapidamente normalizada. Além de ruas, algumas habitações ficaram inundadas, mas foram situações ligeiras, indicou, por sua vez, fonte dos Bombeiros Flavienses.

Por causa da chuva intensa, o jogo entre o Desportivo de Chaves e o Benfica começou com cerca de uma hora de atraso. A meio da tarde o mau tempo atingiu também a cidade de Vila Real, provocando, de igual forma, inundações em algumas avenidas e estradas da cidade.