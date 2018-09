Jiadista português condenado em Espanha

Fábio Almeida foi condenado a 4 anos de prisão pela justiça de Madrid. É o primeiro português condenado por crimes relacionados com o autodenominado Estado Islâmico (Daesh)

A Audiência Nacional espanhola condenou o jiadista português Fábio Almeida a 4 anos de prisão por apologia do terrorismo. O português nascido nos Açores há 33 anos pertencia a uma rede que recrutava mulheres e crianças para o Daesh através das redes sociais.

Foi detido a 4 de outubro de 2015 em Toledo juntamente com a mulher com quem se ia casar e viajar para a Síria.

O tribunal condenou outros membros desta rede a 7 anos de prisão. Entre eles está a noiva de Fábio, a marroquina Sanae Boughroum.

As crianças eram um dos principais alvos desta célula terrorista.O fanatismo do jiadista nascido na ilha Terceira levava-o a fotografar e a filmar Loumen, a filha de 4 anos, com um véu islâmico negro enquanto fazia pose em frente a uma bandeira da Al Qaeda colocada na parede da sala do apartamento onde viviam, nos arredores de Paris.

A raiva de Fábio Almeida, ou “Abdurraman Al Portugali”, contra o Ocidente — mais concretamente aos emigrantes portugueses a residir em França — ficou registada nas escutas das autoridades.

A cerca de mil quilómetros de distância, em Toledo, Sanae Boughroum, a noiva do português ligava o computador e forçava o irmão de 7 anos a assistir ao vídeo onde um piloto capturado pelo autodenominado Estado Islâmico (Daesh) era queimado vivo pelos terroristas.

A criança acabou por ficar fascinada com as imagens de violência extrema. Pelo menos a acreditar nas palavras de Sanae durante uma conversa com outra cúmplice da célula jiadista. “Põe para trás, quero ver o vídeo de novo!” Era esta a frase que o rapaz repetia com insistência depois de ver o jordano Maaz al Kasasbeh desaparecer entre as chamas. Sanae Boughroum fazia-lhe a vontade e voltava a carregar no play, orgulhosa do irmão mais novo, mas também do mais velho, de 13 anos, que tinha até uma página do Facebook onde partilhava imagens de propaganda jiadista.

Os três irmãos manifestavam vontade em juntar-se um dia ao grupo terrorista. Mas foi Sanae quem esteve mais perto de lá chegar. A 4 de outubro de 2015, a rapariga nascida em Marrocos e Fábio Almeida preparavam-se para casar e depois viajar para a Síria ou para a Líbia, sem bilhete de volta. Mas foram detidos pela polícia espanhola no apartamento da família da jovem, num bairro de classe média de Toledo, a poucos dias de partirem para o Médio Oriente.

De acordo com os dados da acusação do Ministério Público espanhol, a que o Expresso teve acesso, a célula jiadista criada em 2014 por estes quatro suspeitos procurava recrutar para a Jihad crianças e jovens do sexo feminino, dos 12 aos 16 anos, através de três grupos de WhatsApp chamados “Ansar Al Islam”. Embora também houvesse mulheres mais velhas entre os cem membros. Algumas terão mesmo partido para o Daesh.