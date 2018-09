Incêndios de Pedrógão. Doze pessoas acusadas

"À data do incêndio, dos doze arguidos, dois eram quadros superiores de uma empresa de fornecimento de energia elétrica, três estavam investidos em funções de comando e coordenação no âmbito da proteção civil, três eram funcionários superiores da empresa responsável pela manutenção da EN 236-1, três eram autarcas de municípios onde ocorreram vítimas, sendo ainda um funcionário de um desses municípios", refere o DIAP de Leiria.

Entre os arguidos estão os presidente das autarquias de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu, e de Castanheira de Pera, Fernando Lopes. Bem como José Graça, vice-presidente de Pedrógão Grande.

Também são arguidos Mário Cerol, segundo comandante do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, que dirigiu as operações no terreno; António Arnaut, comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, e Sérgio Gomes, comandante do CDOS que se internou no dia dos incêndios e numa primeira fase tentou dirigir o combate ao fogo à distância, pelo telefone.

"Não obstante a sua enorme complexidade, foi possível concluir a investigação em pouco mais de um ano, tendo o Ministério Público sido coadjuvado na sua ação pela Polícia Judiciária, Diretoria do Centro, e sido ainda mobilizados importantes contributos de diversas entidades públicas", acrescenta a nota do DIAP de Leiria.

O Governo, que assumiu em nome do Estado a responsabilidade pelas mortes, pagou 31 milhões de euros aos familiares das 116 vítimas mortais dos dois grandes incêndios do ano passado. Deste valor, mais de metade, cerca de 60%, foi relativo às mortes de Pedrógão Grande.