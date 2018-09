Afonso Camões deixa direção do JN e passa a diretor-geral da Global Media Group

Diretor-geral de conteúdos da Global Media Group terá a responsabilidade de “coordenar e acompanhar a gestão do 'portfólio' editorial do grupo e a relação entre as diferentes marcas”

Afonso Camões foi nomeado diretor-geral de conteúdos da Global Media Group, deixando a direção do Jornal de Notícias, lugar para o qual foi designado Domingos de Andrade, que até agora era diretor executivo do jornal, foi anunciado nesta quinta-feira. "Afonso Camões, até agora diretor do Jornal de Notícias [JN], foi nomeado diretor-geral de conteúdos da Global Media Group. Domingos de Andrade, atual diretor executivo, foi convidado a ocupar o cargo de diretor do JN", anunciou hoje o antigo diretor do jornal, através de uma publicação na rede social Facebook.

De acordo com a mesma fone, o agora diretor-geral de conteúdos da Global Media Group terá a responsabilidade de "'coordenar e acompanhar a gestão do 'portfólio' editorial do grupo e a relação entre as diferentes marcas'". A Afonso Camões caberá "'participar da definição estratégia e o controlo do desempenho dos produtos com o objetivo de partilhar o processo de tomada de decisão da Administração, bem como assegurar a implementação das medidas definidas relativamente às áreas editoriais do grupo'".

O antigo diretor do JN referiu ainda que, por sua proposta, o Conselho de Administração pretende designar Domingos de Andrade como diretor editorial do JN, ficando agora a aguardar o parecer do Conselho de Redação. Afonso Camões desempenhou funções como diretor do JN desde dezembro de 2014. Antes disso, foi presidente da Agência Lusa e administrador da Controlinveste Media, período em que assumiu ainda a vice-presidência da Associação Portuguesa de Imprensa.

Domingos de Andrade iniciou a sua carreira no Jornal de Notícias e, mais tarde, foi subdiretor de informação da Lusa e diretor de informação e programas do Porto Canal.