Cerca de uma centena de bombeiros combatem fogo em Abrantes

Não existem populações em risco, nem há registo de feridos

Cerca de uma centena de bombeiros combatem as chamas que lavram numa zona de mato e pinhal em Matagosa, no concelho de Abrantes, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

"Recebemos o alerta às 19h41 para um incêndio em zona de mato e pinhal na Matagosa. Não existem populações em risco, nem registo de qualquer ferido", afirmou a mesma fonte do CDOS.

Segundo esta fonte, o fogo está a ser combatido por 93 operacionais e 28 viaturas de várias corporações de bombeiros dos distritos de Santarém e Castelo Branco.

"Apesar de o incêndio ainda estar em curso, as operações de combate estão a decorrer favoravelmente. Acreditamos que, em breve, possa entrar em fase de resolução", afirmou.