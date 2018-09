Buscas para encontrar jovem desaparecido na Cova do Vapor em Almada suspensas

Comando local da Polícia Marítima de Lisboa recebeu nesta terça-feira, pelas 13h35, um alerta a informar que um grupo de três jovens, com idades entre os 16 e 17 anos, se encontrava em perigo na água, nas proximidades da praia da Cova do Vapor, em Almada

As buscas para encontrar o jovem desaparecido na água na zona da Cova do Vapor, em Almada, foram suspensas e vão ser retomadas pela manhã de quarta-feira, disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN). "As buscas no mar foram suspensas e vão ser retomadas na manhã de quarta-feira, enquanto as buscas apeadas terrestres vão continuar no local", disse à Lusa fonte da AMN, cerca das 19h30.

O comando local da Polícia Marítima de Lisboa recebeu nesta terça-feira, pelas 13h35, um alerta do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa a informar que um grupo de três jovens, com idades entre os 16 e 17 anos, se encontrava em perigo na água, nas proximidades da praia da Cova do Vapor, em Almada, no distrito de Setúbal. Os três jovens estavam na água numa zona não-vigiada próxima da praia da Cova do Vapor, zona com correntes fortes, e terão sido arrastados pelo mar.

O Capitão do Porto de Lisboa enviou para o local o piquete da Polícia Marítima, uma embarcação da Polícia Marítima, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma viatura 'Amarok' do Instituto de Socorros a Náufragos. "Ao chegarem ao local deparam-se com um jovem que ficou agarrado a uma estaca e foi recuperado pela embarcação da Polícia Marítima e um segundo que conseguiu regressar a terra pelos próprios meios, sendo que o terceiro jovem se encontra desaparecido", explicou.

Nas operações de busca pelo jovem desaparecido estiveram envolvidos o piquete da Polícia Marítima, a embarcação da Polícia Marítima, a embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa, a viatura 'Amarok' do Instituto de Socorros a Náufragos, elementos do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima e pelos Bombeiros Voluntários da Trafaria.

No local esteve também um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, que participou nas buscas até cerca das 18:45.

Segundo a mesma fonte, o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima esteve no local, tendo encontrado correntes muito fortes, que dificultaram as operações. As operações vão ser retomadas na manhã de quarta-feira.