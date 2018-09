A inovação digital que pode mudar o sector da saúde

Conheça as opiniões dos protagonistas do XX Encontro Fora da Caixa, organizado pela Caixa Geral de Depósitos com o apoio do Expresso

"Ainda falta fazer muito" no sector da saúde, diz António Lindo da Cunha, diretor executivo do Laboratório de Automação do Instituto Pedro Nunes Álvaro Santos Pereira, antigo ministro da economia, acredita que o turismo de saúde é das áreas "com mais potencial para os próximos anos" Catarina Resende Oliveira, da Unidade de Inovação e Desenvolvimento do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, não tem dúvidas: "a inovação em saúde tem uma importância inquestionável" É preciso apostar no "cluster de saúde em Portugal", aponta Francisco Cary, administrador executivo da CGD Para Paulo Barradas Rebelo, CEO da Bluepharma, a ambição foi sempre "colocar Coimbra no mapa" "É um grande desafio levar Portugal além fronteiras" no sector da saúde, diz Silvério de Sousa Mendes, CBO da Take the Wind