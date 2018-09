Português assassinado no Brasil com três tiros na cabeça

Autoridades desconhecem as circunstâncias do crime, bem como o seu motivo

Um homem de 29 anos e de nacionalidade portuguesa foi assassinado na madrugada deste domingo em Anápolis, no estado brasileiro de Goiás, com três tiros na cabeça. Natural do concelho de Marco de Canavezes, Joaquim António Queirós Pinto tinha emigrado para o Brasil há dez anos onde trabalhava no setor da construção civil.

Pai de duas raparigas de quatro e dois anos, o homem foi assassinado na via pública num local identificado como o Jardim Arco Verde. O crime está a ser investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios, sendo ainda desconhecidas as circunstâncias e os motivos.

A vítima do homicídio vivia com dificuldades económicas, segundo o relato feito por uma fonte próxima da família ao JN. Joaquim Pinto estaria separado da mãe brasileira das suas filhas.