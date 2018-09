Colisão frontal provoca seis vítimas mortais em Pombal

Um violento choque causou a morte aos seis passageiros que seguiam viagem em duas viaturas ligeiras de mercadorias. O acidente ocorreu pelas pelas 7h desta manhã. Os trabalhos de desencarceramento já terminaram, encontrando-se neste momento a GNR a fazer trabalhos de desimpedimento da via. Segundo avançou ao Expresso o responsável pela comunicação da GNR de Leiria, coronel Fernandes, ainda não é possível determinar a origem do acidente.

O “Diário de Notícias” está a avançar que as vítimas deste acidente são jovens entre os 21 e os 28 anos, trabalhadores de duas empresas de construção.

A colisão levou ao corte nos dois sentidos do Itinerário Complementar (IC) em São João da Ribeira, Pombal (Leiria).

Pelas 8h15, estavam no local 31 operacionais, apoiados por 13 veículos, dos bombeiros de Soure, Pombal, INEM e GNR. O IC8 faz a ligação entre a A 17, junto ao Outeiro do Louriçal (Pombal), e a A 23, perto de Vila Velha do Ródão.