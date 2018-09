Não arrume o fato de banho: calor de 30 graus nos próximos dias

Se abrir a página de um jornal com a previsão meteorológica do dia pode bem pensar que comprou uma edição de agosto. Mas não é engano: o outono começou em Portugal com calor de praia e a semana que agora se inicia será boa para quem guardou dias para tirar férias, com temperaturas máximas acima dos 30 graus em grande parte do país.



Segundo as previsões do IPMA, esta segunda feira será mais quente do que terça, mas nos dois dias estará sol ou céu pouco nublado: em Lisboa (máximas de 36 e 32 graus, respetivamente para segunda e terça), Porto (33 e 32), Coimbra (35 e 34), Viseu (32 e 31), Faro (34 e 28), Évora (38 e 37) , Santarém (39 e 38), Castelo Branco (36 e 34), Guarda (39 e 28) , Vila real (32 e 29), Braga (34 e 33) ou Bragança (29 e 27 graus).



Na Madeira, as previsões são de máximas de 27 e 26 graus no Funchal nestes dois primeiros dias. Já nos Açores, a máxima para Ponta Delgada é de 26 graus nos dois dias.



O IPMA não divulga previsões tão precisas a mais dias, mas segundo outras fontes disponíveis em sites de Internet, a tendência será de descida lenta das temperaturas máximas ao longo da semana, que ainda assim deverão registar marcas próximas dos trinta graus durante todo este final de setembro.