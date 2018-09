Exposição de Mapplethorpe em Serralves a abarrotar de gente no primeiro fim de semana

Mais de cinco mil pessoas já tinham visitado a exposição de Robert Mapplethorpe a meio da tarde deste domingo, no primeiro fim de semana desde que abriu as portas em Serralves. Os dados não são oficiais, foram apurados junto de fontes pelo Expresso. No domingo, havia filas à entrada, numa afluência de público que começou logo na quinta feira à noite, aquando da inauguração.



A exposição abriu portas ao público às 22 horas de quinta feira e só nessa noite, em que a entrada era gratuita, foi visitada por perto de mil e quinhentas pessoas. Isto foi antes de rebentar a polémica com a demissão do diretor do museu de Serralves, João Ribas, o que aconteceu na sexta feira à noite. A afluência na quinta e sexta feira dissuadem pois a conclusão imediata de que a afluência está correlacionada com a controvérsia.



O fotógrafo Robert Mapplethorpe é considerado um dos grandes artistas da contemponareidade. A exposição intitula-se "Robert Mapplethorpe: Pictures” e é a primeira em Portugal dedicada à produção daquele artista norte-america nascido em Nova Iorque em 1946 e falecido em Boston em 1989. Estará patente até 6 de janeiro no museu de Serralves, no Porto.