Eis o meu corpo, em nome da vida

Os transplantes de órgãos e de medula podem constituir o último lampejo de esperança para muitos doentes. É o gesto, esboçado com números e relatos, de d(o)ar a vida sem olhar a quem

“Mesmo que tudo acabe ali, eu fui muito feliz.” Inspire. Encha o peito. Prepare-se para mergulhar na odisseia de Ana Filipa Ferreira, a quem a vida reservou a hercúlea tarefa de passar um cabo das tormentas individual, iniciada na infância. Era uma menina “muito magrinha, muito pálida” , que “estava sempre muito constipada, cheia de tosse e não fazia bem a digestão dos alimentos”. O pai e a mãe, Amândio e Fernanda, levavam a filha mais nova num périplo de médico em médico, mas nenhum era capaz de descortinar o que se passava com aquela criança natural da Trofa. A possibilidade de se tratar de um caso de tuberculose foi colocada — uma vez que os sintomas eram coincidentes —, mas nunca se confirmou. Até que uma pungente resposta chegou. Ana Filipa tinha apenas cinco anos. “Fiz o teste de suor e deu positivo.” O diagnóstico era conclusivo: fibrose quística, uma doença rara, genética, hereditária e sem cura, com mais de 2 mil mutações conhecidas. Estima-se que esta patologia possa afetar entre 300 a 400 portugueses. A nível mundial, o número pode ascender as 60 mil pessoas.

No caso de Ana Filipa, o cenário não podia ser mais complicado, tratando-se da variante mais grave de todas — delta F508 —, debilitando gravemente os pulmões e traduzindo-se numa aguda insuficiência respiratória. “Comecei a tomar aproximadamente 30 ou 40 comprimidos diários e tinha de levar a medicação para a escola.” A partir dos 15 anos, a botija de oxigénio que a acompanhava 24 horas por dia tornou-se uma rotina, assim como os sucessivos internamentos no Hospital Maria Pia, no Porto. Foi com essa idade que a necessidade de um transplante dos dois pulmões se tornou uma realidade incontornável. Entrou para a lista de espera em outubro de 2008. Aguardou durante meio ano, numa corrida contra o tempo, em busca de um último e revigorante sopro de vida, até que a 5 de abril de 2009, num domingo de ramos, chegou o “folar” tão desejado para a jovem de 17 anos. Tinha surgido um dador compatível e a urgência da intervenção era máxima. “Fui levada de ambulância para o Hospital de Santa Marta, em Lisboa, e, durante o caminho, foi um misto de emoções. Era a última esperança que tinha, mas, por outro lado, sentia muito medo. Se corresse mal, tudo acabava ali.” O capítulo decisivo chegaria no dia seguinte. Stop. Expire. Recupere o fôlego.

Nada se perde, tudo se transforma

O princípio de Lavoisier (1743-1794) ensina-nos que, na natureza, “nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. A morte de alguém pode assumir-se como um sinónimo de vida para outrem. Tal como Ana Filipa Ferreira, os números relativos a 2017 revelam que 88 portugueses esperavam por um transplante pulmonar, 24 aguardavam por um coração novo, 85 necessitavam urgentemente de um fígado, enquanto 44 precisavam de um pâncreas e mais de dois mil cidadãos nacionais clamavam por um rim compatível. Os dados são, contudo, animadores e colocam Portugal na segunda posição, a nível mundial, em termos de dadores falecidos. Os números constituem níveis históricos, com 1011 órgãos colhidos em 2017, representando um acréscimo de 8 por cento face ao verificado no ano anterior, de acordo com o relatório “Doação e Transplantação de órgãos — Atividade Nacional”, apresentado pelo Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST). O mesmo levantamento revela que foram realizados 895 transplantes — mais 3,5 por cento do que aqueles realizados em 2016 —, apenas possíveis graças ao surgimento de 440 dadores.

“Atingimos o maior número de dadores falecidos [351] de sempre e o maior número de órgãos colhidos. Estes resultados, apesar de animadores, aumentam a nossa responsabilidade e exigência na resposta a todos os que necessitam de órgãos para viver com qualidade”, começa por dizer, ao Expresso, João Paulo Almeida e Sousa, presidente do IPST. “O desenvolvimento e êxito da doação e da transplantação em Portugal nos últimos anos deve-se muito ao esforço dos profissionais envolvidos”, salienta, esclarecendo que “podem ser dadores de órgãos todos os cidadãos que não se inscrevam no Registo Nacional de Não-Dadores (REENDA), calculando-se que, todos os anos, aproximadamente 50 portugueses se oponham a fazer parte de uma solução coletiva e que agrega sinergias internacionais.

Play. Estamos de regresso à história de Ana Filipa Ferreira. “Quando cheguei ao hospital, entrei juntamente com outra pessoa, que também precisava do transplante. São sempre chamados dois pacientes e essa é a parte mais complicada. É nesse momento que os médicos verificam bem a dimensão dos pulmões. Se não pode ir para uma pessoa, vai para a outra, de forma a não desperdiçar órgãos.”Moeda ao ar e a cara de Ana Filipa sorriu. A intervenção cirúrgica tornava-se, finalmente, uma certeza. A operação correu bem. A jovem, atualmente com 27 anos, podia finalmente suspirar de alívio. Podia respirar melhor, mas tinha de aprender a fazê-lo. “Eu não sabia muito bem como se fazia. Era uma confusão muito grande”, recorda, em entrevista ao Expresso. “Não sei o que fazer a tanto ar”, exclamou, depois de despertar para uma nova vida, definindo esse momento como “um dos mais especiais” que guarda na memória.

Quase uma década volvida, Ana Filipa ainda é seguida no Hospital de Santo António, no Porto, mas garante ter “uma vida perfeitamente normal, apenas com mais cuidados”. Acima de tudo, o transplante permitiu que, a partir do dia 6 de abril de 2009, pudesse “começar a pensar a longo prazo”. Os pulmões, esses, “convém estimá-los bem e não estar a estragá-los”, ciente da dádiva que o destino preencheu com um ar mais puro.

Um “bocadinho que corre dentro” de si pode parar o sofrimento de outros

É impossível sobreviver sem a medula. Este tecido esponjoso que preenche a cavidade interna dos ossos produz praticamente todas as células do sangue, nomeadamente os glóbulos vermelhos, plaquetas e a maior parte dos glóbulos brancos. Existem atualmente, a nível mundial, mais de 26 milhões potenciais dadores de medula óssea e em Portugal o número atinge as 400 mil pessoas (61 por cento de mulheres e 39 por cento de homens). Por outras palavras, 4 por cento da população portuguesa já se voluntariou para doar vida até ao tutano, fazendo com que o nosso país possua “o terceiro maior registo por milhão de habitante, entre os países com mais de 10 milhões de habitantes”, frisa João Paulo Almeida e Sousa, notando um “crescimento, de forma sustentada, nos últimos anos”. No ano passado foram obtidas 89 colheitas de dadores portugueses, das quais 40 destinaram-se a transplantes para recetores nacionais.

Tem três anos. Chama-se Evandro e a sua enfermidade não tem nome. É um menino “sempre bem-disposto, com uma força enorme”, descreve a mãe, Cristiana Leite, que juntamente com Fábio Cardoso se deixa contagiar pela vivacidade deste pequeno grande herói. “É ao nosso filho que vamos buscar as nossas forças. Basta olhar para ele e torna-se impossível ir-nos abaixo”, acrescenta.

“Como não se sabe o que é ao certo, até hoje não faz tratamentos. Não se sabe ainda de onde vem aquilo que está a causar esta doença. E como ainda não foi possível identificar o problema, os médicos asseguram que a única solução é mesmo o transplante” de medula óssea, conta Cristiana, em declarações ao Expresso. O filho nasceu com um volume de sangue no corpo de apenas 3 por cento, um valor considerado demasiado baixo, que faz com que as suas defesas sejam extremamente permeáveis. As febres e as infeções são uma constante. “O Evandro tem umas células anormais no corpo. O que não funciona nele é a medula, incapaz de produzir glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas”, devido a uma aplasia medular, explica a mãe.

Evandro Cardoso, residente em Vila Nova de Gaia, tem sido submetido, desde novembro de 2017, a transfusões semanais de plaquetas e, de três em três semanas, faz transfusões sanguíneas. Os internamentos são os únicos momentos em que pode sair de casa, protegido com uma máscara, estando resguardado em todo o restante tempo. A hipótese de leucemia nunca chegou a confirmar-se com as duas biópsias realizadas. Embora não exista um diagnóstico definitivo, a necessidade de um transplante de medula óssea é uma certeza, afirma a mãe, à medida que “a doença se vai agravando cada vez mais”, sendo que no caso do Evandro só um dador cem por cento compatível pode ser a solução.

E é por isso que esta mãe, de 28 anos, sensibiliza a sociedade portuguesa para uma causa, tornada pública através da página de Facebook “Juntos pelo Evandro”, lançando o apelo para que as pessoas não tenham medo de se tornarem dadores de medula. Pede ajuda pelo filho. Pede por tantos outras doentes numa situação semelhante. “É um processo indolor e bastante rápido. Salvar o próximo também nos faz bem”, salienta Cristiana Leite. “É só um bocadinho de nós, um bocadinho que corre dentro de nós, que pode ser tudo para a vida de outra pessoa”, sintetiza.

Parar o sofrimento dos outros pode depender de si, ao correr por quem precisa, fazendo a diferença contra a indiferença. Porque somos a capacidade de ser os outros. Porque os outros somos nós. Todos juntos. Na vida. Em nome dela.