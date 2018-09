Na luta contra o cancro ainda há muito por fazer

Os protagonistas do mais recente evento do projeto "Tenho Cancro. E depois?" - que junta SIC Notícias e Expresso em parceria com a Novartis - deixam os seus pontos de vista

Todas as pessoas estão "convocadas para discutir" o tema da oncologia, diz José Diniz, representante da Sociedade Portuguesa de Oncologia "Ter uma estrutura baseada nas necessidades dos doentes" é essencial diz José Laranja Pontes, presidente do IPO Porto Maria Almeida Santos, deputada e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, revela que "no último ano houve um investimento muito grande em novos fármacos" Para lutar contra o cancro, "as pessaos devem-se informar", pede Sandra Lucas, biotecnóloga e doente oncológica Para Tamara Milagre, presidente da EVITA (Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes Relacionados com Cancro Hereditário), é fundamental identificar as pessoas com maior risco de contrair cancro