Escola serve atum com salsichas em vez de massa com frango

Responsáveis do estabelecimento de ensino, localizado em Oeiras, queixam-se de alunos que se apresentam na cantina para almoçar sem se terem inscrito no dia anterior, como preveem os regulamentos

Salsichas com atum de conserva. Foi esta a refeição, acompanhada de pão e uma maçã, que nesta quarta-feira foi servida a alunos da Escola Secundária Sebastião e Silva, em Oeiras, segundo noticiou o DN. O conteúdo do almoço suscitou a indignação da mãe de um dos alunos, que decidiu partilhar na rede social Facebook uma fotografia dos alimentos servidos naquele dia na cantina do referido estabelecimento de ensino.

No menu do dia constava a indicação de que seria servida massa com frango o que terá acontecido, de acordo com os responsáveis da escola. Mas um número elevado de alunos terá decidido almoçar na cantina sem ter feito a devida reserva no dia anterior, o que esgotou o prato do dia e levou a cozinha a improvisar uma alternativa para os alunos que ainda esperavam pela refeição, conforme explica no DN o diretor do Agrupamento de Escolas de São Julião da Barra.

"Tenho dito inúmeras vezes que nenhum aluno fica sem almoçar aconteça o que acontecer", adiantou Domingos Santos que acrescentou: "Quando falta comida tem de se improvisar e, na quarta-feira, improvisou-se com atum e salsichas". Nesta quinta-feira, refere também o DN citando funcionários da escola, faltou o bacalhau à brás que estava inscrito na ementa e foi servido atum, novamente, mas desta vez acompanhado de massa espiral.