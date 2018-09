Rui Moreira aliviado com luz verde para novo edifício pediátrico do São João

O presidente da Câmara do Porto afirmou estar “muito satisfeito” com o anúncio do Governo de autorizar o Centro Hospitalar de São João a lançar um concurso para a conceção e construção de novas instalações do Centro Pediátrico, a funcionar em contentores há quase uma década. “Acho que ficamos todos muito aliviados por finalmente existir luz verde para resolver o problema”, referiu Rui Moreira, lembrando que era um problema que “nos afligia a todos”.

“A boa notícia” foi comentada pelo autarca no final de uma conferência de imprensa de apresentação de um projeto de reabilitação da Avenida Fernão Magalhães e de um conjunto de ruas e eixos viários do Porto. Embora sem referir se a construção de um novo edifício de raiz no São João é a melhor solução, conforme despacho assinado pelos ministros das Finanças, Mário Centeno, e da Saúde, Adalberto Fernandes, Rui Moreira avançou que “melhor do que está, vai ser com certeza”.

O autarca lembrou que teve a oportunidade de se deslocar ao São João, onde se reuniu com a administração do centro hospitalar, e constatou “de facto, o quanto a pediatria precisava de uma intervenção” rápida.

O despacho do Governo autoriza a administração do Centro Hospitalar Universitário de São João a lançar o concurso para a conceção e construção de um novo Centro Pediátrico, opção justificada com "as limitações arquitetónicas" atuais, dispersão de serviços e recursos a instalações provisórias, que dificultam as condições de assistência aos doentes.