Um morto e seis feridos na derrocada do Hotel Ritz em Madrid

Um operário morreu e seis ficaram feridos, um deles em estado considerado crítico, após a derrocada parcial do edifício do Hotel Ritz, em Madrid, na tarde desta terça-feira. Quatro trabalhadores, segundo o jornal espanhol ABC, ficaram encurralados no interior do imóvel onde decorriam obras de remodelação e os bombeiros conseguiram já resgatar três deles.

O acidente aconteceu às 16h03 de Madrid (15h03 em Lisboa) quando o interior do imóvel ruiu desde o sexto andar até ao rés-do-chão, arrastando os andaimes onde os operários estavam a trabalhar. As equipas de emergência estão a efertuar buscas entre os escombros com o objetivo de encontrar eventuais novas vítimas e a polícia ergueu um perímetro de segurança que isolou a zona.

"Estavamos a trabalhar quando ouvimos um forte estrondo", afirmou uma testemunha que se encontrava próxima do local no edifício onde funciona a bolsa de valores da capital espanhola. "Quando chegamos à rua, já vimos ambulâncias e disseram-nos que havia pessoas entre os escombros". Outras testemunhas afirmaram que a estrutura interior do Ritz ruiu não só provocando a queda dos andaimes mas, também, da fachada do imóvel.

As autoridades iniciaram uma investigação, mas trabalhadores que operavam no local atribuiram a derrocada ao eventual peso excessivo que se encontrava nos andares superiores do hotel em obras. Outras pessoas contactadas pelo ABC afirmaram que uma grua terá embatido num andaime desencadeando o acidente.

O Hotel Ritz de Madrid está encerrado desde o final de fevereiro de 2018 para obras de remodelação avaliadas em perto de cem milhões de euros. Antes do acidente desta terça-feira, a reabertura estava agendada para o final de 2019.