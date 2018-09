Morangos retirados dos supermercados australianos por contaminação com agulhas de costura

Morangos estão ser retirados das prateleiras dos supermercados por toda a Austrália – à exceção da região ocidental. A recolha foi ordenada após terem sido descobertos morangos contaminados com agulhas de costura, ou seja, no interior do fruto estava escondida uma agulha. Esta segunda-feira, as autoridades anunciaram que um suspeito já foi identificado, no entanto, o Governo regional de Queensland continua a oferecer uma recompensa de 100 mil dólares australianos (cerca de 61 mil euros) a quem tiver informações sobre a origem do problema.

“Independentemente de quem seja o responsável, não está apenas a colocar em risco as famílias de Queensland ou a Austrália, está a colocar em risco toda a indústria. Apelo a quem tiver qualquer informação relevante sobre este incidente que contacte rapidamente a polícia”, referiu AnnastaciaPalaszczuk, presidente da região de Queensland e ministra do Comércio.

Os australianos têm estado em alerta depois de terem sido detetados morangos com agulhas no seu interior em supermercados de Victoria, Nova Gales do Sul e Queensland. Um homem, refere a BBC, chegou a ter de ser assistido no hospital, depois de ter comido um fruto contaminado. Também uma criança de nove anos trincou um morango destes, mas não engoliu a agulha.

Segundo a estação britânica, terá sido após Joshua Gane publicar nas redes sociais que um amigo sentiu fortes dores abdominais após comer morangos, que o caso ganhou a atenção das autoridades.

Entretanto, na quarta-feira, o departamento de Saúde Pública de Queensland emitiu um alerta no seguimento da contaminação, aconselhando os australianos a cortarem os morangos ao meio antes de os comerem. As autoridades estão a investigar.

“Como indústria, temos a certeza de que as agulhas não estão a vir dos produtores”, disse à ABC Neil Handasyde, presidente da Associação de Produtores de Morangos na Austrália Ocidental. “Estamos a investigar de várias maneiras possíveis”, acrescentou.

A indústria dos morangos australiana gera um volume de negócios em redor de 130 milhões de dólares australianos (78 milhões de euros, aproximadamente) por ano.