Florence. Número de mortos nos EUA sobe para 12

O número de vítimas mortais provocadas pela tempestade Florence subiu para 12 e cerca de um milhão de pessoas ficaram sem energia na costa leste dos EUA, de acordo com os media internacionais.

Apesar de estar a perder intensidade, tendo passado a tempestade tropical depois de estar em alerta máximo, Florence continua a provocar chuva e a ser uma ameaça na costa leste dos Estados Unidos.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões, Florence atingirá ventos de 80 km/h, ao mesmo tempo que descarrega uma chuva de quase 40 cm acima do normal nos estados da Carolina do Norte e do Sul.

Prevê-se que a chuva continue o resto do fim-de-semana. O centro da tempestade deverá deslocar-se para a Carolina do Sul, antes de rumar de novo ao estados mais a Norte.