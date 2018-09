Um morto e cinco feridos em atropelamento nas festas da Moita

Uma jovem de 17 anos morreu e cinco outras pessoas ficaram feridas na sequência de um atropelamento, ocorrido esta madrugada, nas festas da Moita. Condutor foi detido pela GNR

Uma jovem de 17 anos morreu e cinco outras pessoas ficaram feridas na sequência de um atropelamento, ocorrido este sábado de madrugada, nas festas da Moita, no distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, o suspeito do atropelamento com um veículo ligeiro de passageiros foi detido pela GNR, que policiava a zona das festas, ainda no interior da viatura.

O atropelamento ocorreu pouco depois das 02h na Rua Silva Evaristo, que estava interdita ao trânsito devido às festas, indicou a mesma fonte. A GNR ainda não apurou se o atropelamento foi propositado.

De acordo com o "Correio da Manhã", a vítima mortal é irmã do jogador de futebol Yannick Djaló.