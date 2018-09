Prisão preventiva para autor de atropelamento mortal na Moita

A GNR do Montijo deteve em flagrante um rapaz de 21 anos, por ter atropelado um grupo de pessoas no recinto das festas da Moita, da Nossa Senhora da Boa Viagem.

O atropelamento resultou na morte de uma jovem de 17 anos, irmã do jogador de futebol Yannick Djaló.

Perto das 2h00, "um condutor avançou a alta velocidade por um arruamento de acesso às referidas festas, tendo embatido violentamente nas guardas de madeira de proteção, utilizadas para as largadas de touros, as quais não impediram que o veículo colidisse com as vítimas, provocando cinco feridos leves e uma vítima mortal", revela a GNR em comunicado.

Militares da GNR que estavam ali perto, apercebendo-se que o condutor estava a fazer marcha atrás para se colocar em fuga, avançaram sobre o carro, conseguindo imobilizar a viatura e o seu rapaz, "evitando assim mais danos e vítimas".

A GNR adianta que foi necessário efetuar um perímetro de segurança para "salvaguardar a integridade física do autor do atropelamento, manter a ordem pública e garantir a rápida assistência médica às vítimas".