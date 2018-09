Preso traficante de um cartel que escondeu coca em navio de ajuda humanitária. E é português

Um golden retriever fez desabar uma das redes sul-americanas mais influentes de tráfico de cocaína, no verão passado. Ao farejar o carregamento de um navio de ajuda humanitária das Nações Unidas do programa "Fome Zero" que ia partir da Argentina para a Guiné-Bissau, o cão detetou a presença de cocaína nas 46 toneladas de arroz. A droga já tinha passado pela alfândega em Rosário (cidade situada a noroeste de Buenos Aires).

Depois dessa operação policial, foram sendo apanhados membros do cartel, entre argentinos, equatorianos, colombianos e portugueses. Havia até um médico oncologista especializado no sofisticado método de colar a cocaína nos grãos de arroz. Não é por acaso que a rede era conhecida por "Narcoarroz".

A prisão mais recente é de um português, Fernando Frutuoso, procurado pela Interpol há vários meses. De acordo com as autoridades argentinas, que tinham emitido o mandado de captura internacional em seu nome, o suspeito foi detido na última quarta-feira em Espanha. Uma informação confirmada ao Expresso por fonte da Polícia Judiciária.

Frutuoso era um dos elementos mais influentes desta rede que colaborava com o poderoso cartel colombiano Valle del Norte, para quem o português branqueava dinheiro.

A edição uruguaia do "El País" noticiou no ano passado que esta rede de traficantes de Fernando Frutuoso era composta por 72 pessoas e trinta empresas na Argentina que tinham já lavado mais de 5 milhões de euros. Dinheiro que segundo as autoridades locais servia em grande parte para financiar o terrorismo e o tráfico ilegal de armas em África.

Este grupo transnacional liderado por um ex-polícia colombiano enviava carregamentos de cocaína e metanfetaminas para a Guiné-Bissau, Nigéria, Marrocos e Costa do Marfim. Uma paragem prévia e estratégica antes da droga chegar ao mercado europeu.

A investigação a Frutuoso já tem vários anos e não se confina à Argentina. Um relatório do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de 2006, revela o papel do português num grupo brasileiro de tráfico investigado pela Justiça do Rio de Janeiro.

As autoridades suspeitavam que Fernando Frutuoso e um cúmplice também português redistribuíam a cocaína importada do Brasil pelas cidades de Lisboa e do Porto, e também por Espanha.

Sempre que a coca chegava a Portugal, Frutuoso pagava 400 mil euros a um funcionário do aeroporto de Lisboa para a mercadoria passar pela alfândega sem fiscalização.

O traficante já esteve detido em Portugal por crimes relacionados com o tráfico de droga.