PJ deteve casal em Espinho por abuso sexual de menor

Um dos detidos é a mãe da criança que terá atualmente 9 anos. A mulher de 36 anos e o homem de 56 também estão acusados por atos de pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal suspeito da prática de abuso sexual de menor dependente e pornografia de menores em Espinho, no distrito de Aveiro, informou esta sexta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PJ esclarece que as detenções ocorreram após uma denúncia, adiantando que um dos suspeitos é a própria mãe da criança, que tem atualmente nove anos.

De acordo com a investigação, pelo menos no último ano, os suspeitos terão praticado diferentes atos sexuais com a menor.

A PJ refere que os "abusos aconteceram em contexto familiar, na zona de Espinho, residência da mãe e da vítima".

Os detidos, uma mulher de 36 anos e um homem de 56 anos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.