Mais de 150 bombeiros combatem incêndio em Monchique

Um incêndio deflagrou nesta sexta-feira à noite em Monchique, no distrito de Faro, estando envolvidos no combate às chamas 155 bombeiros, apoiados por 52 viaturas, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil. O incêndio começou na localidade de Palmeira e lavra, em zona de mato, desde as 20h50, segundo os dados da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, o comandante Vaz Pinto, do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, adiantou às 23h30 que o incêndio continua com duas frentes ativas, mas que "estão a ceder aos meios".

O incêndio deflagrou numa "bolsa do grande incêndio [de agosto, em Monchique], que não ardeu", numa "área de elevada perigosidade", declarou. Trata-se de uma zona com "muito edificado, muitas habitações, e também com uma vegetação muito densa, em que as projeções são o principal problema".

Outra dificuldade deve-se ao facto de o terreno ter muita pedra, dificultando a chegada dos meios à frente de fogo, acrescentou o responsável.