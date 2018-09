Buscas da PJ na Câmara de Pedrógão Grande

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na Câmara Municipal de Pedrógão Grande. Uma informação avançada pela TVI e confirmada pelo Expresso.

Em causa está a investigação às alegadas fraudes na reconstrução das casas destruídas pelos incêndios do verão do ano passado na região.

Ao Expresso, uma fonte da investigação garante que "esta investigação será realizada num curto espaço de tempo".

Há dois dias, o presidente do município, Valdemar Alves, anunciou que ia assinar uma petição contra alegadas fraudes com ajudas à reconstrução de casas. Mais de 3800 pessoas já tinham assinado até esta segunda-feira a petição pública na internet

A Visão e TVI denunciaram ao longo das últimas semanas eventuais fraudes na atribuição de subsídios para a reconstrução das casas destruídas pelos incêndios.

O grande incêndio que deflagrou em 17 de junho de 2017, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, e que alastrou depois a concelhos vizinhos, provocou 66 mortos e 253 feridos, sete deles com gravidade, tendo destruído cerca de 500 casas, 261 das quais eram habitações permanentes, e 50 empresas.

O inquérito relacionado com os incêndios de Pedrógão Grande conta com 18 arguidos mas nem todos vão ser acusados. Este sábado, o Expresso revelou que acusação do DIAP de Leiria estará pronta no prazo máximo de duas semanas. Em causa estão crimes de homicídio por negligência e ofensas corporais agravadas.