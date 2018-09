Incêndio em Santarém mobiliza 200 operacionais; A15 cortada ao trânsito

Chamas deflagraram cerca das 16h00 desta terça-feira

Duzentos, 50 veículos e cinco meios aéreos estão a combater um incêndio de mato em Porto Oliveira, em Santarém. O fogo deflagrou cerca das 16h00 e existe um novo foco a alguns quilómetros, na zona de Malaqueijo, no concelho de Rio Maior, que já levou as autoridades a procederem ao corte da A15. Neste caso, estão no terreno a combater as chamas mais de 40 operacionais que são apoiados por 10 viaturas.

[Notícia em desenvolvimento]