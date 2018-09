Ainda falta mais de um milhão de euros para acudir a Pedrógão Grande

Quinze meses depois da tragédia de Pedrogão Grande há 156 casas recuperadas, ou em vias disso, com intervenção da Câmara Municipal. Mas a ferida das dúvidas sobre a recuperação das casas rasgou a solidariedade que acudiu aos prejuízos do grande fogo e lançou um anátema sobre a vila do Pinhal Interior

Pedrogão Grande parou para ouvir os esclarecimentos sobre as dúvidas que a reconstrução das casas destruídas no grande incendio de 2017 tem suscitado. Dentro e fora da Casa da Cultura foram muitos os que não esconderam o despeito, a raiva e a vergonha pela forma como o processo foi conduzido.

Mas os pedroguenses querem ver tudo esclarecido, pela justiça e que o processo siga com celeridade. Afinal ainda sobram prejuízos por reparar. Faltam mais 1,2 milhões de euros para reparar os barracões que suportavam a pequena pecuária e a agricultura familiar. Mas há vontade de esclarecer os portugueses.

O desabafo do presidente da Câmara, deixado na Assembleia Municipal Extraordinária desta tarde, antecedeu a demonstração sobre os gastos com o dinheiro angariado com a solidariedade dos portugueses. Mas não calou as críticas. “Desde abril que havia dúvidas. Não acredito que alguém tenha ficado com um cêntimo, mas é preciso esclarecer, estou envergonhado. Há processos de reconstrução instruídos com declarações dos vizinhos a garantir que forneciam a energia elétrica. Em casas de 1º habitação”, contou o deputado Luis Paulo.

Ivo Silva, que também consultou os processos relativos à reabilitação e que desde sexta-feira estão disponíveis, reconheceu que “há casas reconstruídas sem comprovativo de morada fiscal”. Rui Capitão pediu “celeridade à justiça, que é a quem cabe esclarecer se houve aproveitamentos ou não. Se a suspeição não for esclarecida poderemos ter problemas entre os pedroguenses, e somos tão poucos”. Também Nélia Neves reconheceu “o esforço louvável de todos no município e a enorme solidariedade que recebemos. Cabe-nos esclarecer estas dúvidas e reganhar a confiança que os portugueses depositaram em nós”.

“Não tenham dúvidas, os dinheiros angariados com a solidariedade dos portugueses foram empenhados na reconstrução. Pode haver algum problema na forma como foi usado, mas todo ele foi gasto na reabilitação do património urbano do concelho”, sintetizou o presidente da Assembleia Municipal. Tomás Correia sustentou que “todas as pessoas que ficaram sem casas, de primeira ou segunda habitação, foram vítimas. Se foram cometidas irregularidades somos os primeiros a querer que se apure tudo. Na justiça”, rematou Tomás Correia.

A ideia é partilhada pelo presidente da autarquia e que geriu o processo de reconstrução. “Estamos orgulhosos da forma rápida como reconstruimos as casas. Mas vamos continuar a esclarecer. A lei frisou sempre reconstrução de casas, só passados três meses é que ditou prioridades às casas de primeira habitação”, foi o que fizemos.

A comissão municipal que escrutinou o processo de reconstrução identificou “21 casas em que há dúvidas sobre a obtenção de ajudas para a reabilitação. Estes processos foram já remetidos ao Ministério Público e também serão analisados no âmbito do fundo Revita”. A garantia é do presidente da Câmara Municipal e foi dada no arranque da Assembleia Municipal. Valdemar Alves reconhece que “houve muita pressão para a conclusão dos processos que eram instruídos na Câmara Municipal, mas todas as casas que receberam ajudas arderam mesmo”. O autarca promete “continuar a lutar por ajudas para reconstruir tudo o que falta”, frisou. É nesta resposta que 80 casas de segunda habitação aguardam por financiamento para reabilitar.